Външните министри от ЕС се срещат днес в Люксембург, ще обсъждат Близкия изток и Украйна

Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Близкия изток и Украйна, предаде ДПА.

В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев, предава БТА

Консултациите ще бъдат проведени броени дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп и след като Тръмп обяви, че ще се срещне с руския държавен глава Владимир Путин в унгарската столица Будапеща.

Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансирането на репарационни заеми за Украйна, а също така и 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който включва забрана на вноса на втечнен природен газ.

Днешната министерска среща е първата среща на външните министри от ЕС, откакто влезе в сила спирането на огъня в ивицата Газа.

Очаква се също министрите да обсъдят отношенията на ЕС с Индийско-тихоокеанския регион и актуалните събития в Судан, Молдова и Грузия.