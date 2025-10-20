ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Свалихме седем украински дрона тази нощ

Военен дрон СНИМКА: Пиксабей

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха седем украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха седем украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) два над територията на Брянска област и по един над територията на Липецка и Уляновска област", се казва в изявление на руското министерство.

В изявлението се посочва също, че три дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.

