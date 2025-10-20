Русия: Свалихме седем украински дрона тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха седем украински дрона над руски региони, заяви руското министерство на отбраната, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха седем украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) два над територията на Брянска област и по един над територията на Липецка и Уляновска област", се казва в изявление на руското министерство.

В изявлението се посочва също, че три дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.