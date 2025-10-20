37-годишен българин е убит след нападение с нож пред нощен клуб в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инцидентът е станал малко след 3 часа сутринта, когато жертвата, който купонясвал в клуба на улица „Ласани" 6 в в Бурнази-Перистери, излязал навън, за да говори с някого. По все още неизвестна причина последвал разгорещен спор, в резултат на който 37-годишният мъж бил намушкан в корема и се срутил на тротоара, целия с кръв.

Закаран е в местната болница на квартал Никея, където въпреки усилията на лекарите е починал.

Атаката шокира местната общност и посетителите на заведението, които станаха свидетели на кошмарна сцена.

Властите започнаха разследване, за да установят извършителите на нападението. Събират записи от охранителни камери в района и разкази на очевидци, за да идентифицират извършителя на убийството.