Над 25% от електричеството в Европа през изминалото денонощие е от вятърна енергия

Над 25% от електричеството в Европа за денонощието е от вятърна енергия.

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 25,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 21,3 процента от общото количество електроенергия (1,376 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1процента (267 гигаватчаса) от нея, предава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (68,5 процента), Германия (48,9 на сто) и Португалия (48,4 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (529,6 гигаватчаса), Франция (228,1 гигаватчаса) и Испания (201,6 гигаватчаса), сочи още справката.

