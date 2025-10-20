Захарова: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта

Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

"Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а именно за да може изходът от него да бъде фундаментален, да бъде дългосрочен и да гарантира мир", подчерта тя, предава БТА.

"Този път, за който говорят президентът на нашата страна (Владимир Путин) и министърът на външните работи (Сергей Лавров), руското ръководство като цяло, е заявен от нас и ние се ориентираме по него", каза Захарова.