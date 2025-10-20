ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва ремонт в платното за София на още 7 км от ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21539510 www.24chasa.bg

Захарова: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта

1900
Мария Захарова Снимка: Снимка: Архив

Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на корените на конфликта, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

"Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а именно за да може изходът от него да бъде фундаментален, да бъде дългосрочен и да гарантира мир", подчерта тя, предава БТА.

"Този път, за който говорят президентът на нашата страна (Владимир Путин) и министърът на външните работи (Сергей Лавров), руското ръководство като цяло, е заявен от нас и ние се ориентираме по него", каза Захарова.

Мария Захарова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)