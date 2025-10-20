ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва ремонт в платното за София на още 7 км от ...

Две земетресения с магнитуд от 3,9 и 4,4 разлюляха Южна Албания

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Две земетресения с магнитуд 3,9 и 4,4 са регистрирани тази нощ малко преди 01:00 ч. местно време (02:00 ч. българско време) в Южна Албания, съобщава албанската телевизия „Ора нюз", позовавайки се на информация от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

По информация на EMSC трусът с магнитуд 3,9 е регистриран в 00:58 ч. (01:58 ч. българско време) на 16 километра южно от град Чоровода в Южна Албания. Вторият трус, който е бил с магнитуд 4,4, е настъпил само минута по-късно на същото място, предава БТА.

Дълбочината на трусовете е била 2,5 километра, като те са усетени най-силно в градовете Берат и Елбасан, отбелязва „Ора нюз".

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресенията.

