https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21539626 www.24chasa.bg

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 38 руски дрона тази нощ

Руски дрон

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 38 от 60-те руски дрона, изпратени от Русия през нощта, предаде Укринформ, като цитира изявление на Военновъздушните сили на Украйна в "Телеграм".

Руската атака е започнала от 19:00 часа (и българско време) вчера, като са били използвани общо три балистични ракети "Искандер-М", изстреляни от анексирания украински полуостров Крим, и 60 бойни дрона, включително "Шахед", "Хербера" и други видове. По-конкретно около 40 от дроновете са били от типа "Шахед", предава БТА.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, частите за електронна война, частите за безпилотни летателни системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, отбелязва Укринформ. Три балистични ракети и 20 дрона са поразили 12 обекта.

Нападението все още продължава, като няколко дрона остават в украинското въздушно пространство, се казва в изявлението.

Руски дрон

