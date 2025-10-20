Украйна подготвя договор за закупуване на 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна подготвя договор за закупуване на 25 американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.

Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години. Украйна ще иска тези системи да ѝ бъдат доставяни с приоритет пред други европейски страни, отбеляза той.

Зеленски каза също, че би бил съгласен да посети Будапеща, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да се срещнат, ако бъде направено предложение за тристранна среща или за „совалкова дипломация" чрез посредник.