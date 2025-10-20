Германия планира да купи от САЩ още 15 изтребителя Ф-35

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча още 15 многоцелеви стелт изтребителя Ф-35 от американския производител "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), каза пред Ройтерс източник от Бундестага, потвърждавайки информация на списание "Шпигел".

От поверителни документи, подготвени за разглеждане от комисията на долната камара на германския парламент по бюджета, става ясно, че се очаква допълнителните самолети да струват 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда долара), предава БТА.

Германия вече е поръчала 35 изтребителя Ф-35, за да замени остарелите си 85 многоцелеви изтребители "Панавия Торнадо" (Panavia Tornado), които предстои да бъдат изведени от експлоатация.

"Торнадо" имат капацитет да пренасят американските ядрени бойни глави, съхранявани в Германия, за да може да бъдат използани при евентуален конфликт.

През юли Берлин отрече да планира да купи още 15 изтребителя Ф-35, но значително увеличеният германски бюджет за отбрана създаде повече възможности за закупуване на оръжие. По онова време военен източник съобщи пред Ройтерс, че идеята за закупуване на още 15 самолета Ф-35 вече е била обсъждана.

Всяко решение за закупуване на още самолети Ф-35 може да предизвика ново напрежение между Германия и Франция, които са в противоречие по повод проекта за европейската бойна система "Future Combat Air System" (FCAS), част от който е и Испания, отбелязва Ройтерс.