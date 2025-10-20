Хиляди участваха в шествие "Заедно за сигурността на жените" в Букурещ

Няколко хиляди души участваха снощи в шествие "Заедно за сигурността на жените" в румънската столица Букурещ, предаде Аджерпрес.

Шествието започна от Университетския площад и стигна до площад "Виктория", предава БТА.

Участниците в шествието носеха плакати с надписи "Свободни-силни", "Не можеш да пипаш тялото ми, освен ако аз не го поискам" и "Солидарност".

"Излизаме на улицата, за да покажем какъв свят искаме - свят, в който всяка жена и всяко момиче се чувства сигурно на училище, на улицата, на работа и вкъщи", посочи в публикация в социалните мрежи организаторът на шествието "Мрежа за превенция и борба с насилието срещу жени". "Шествието е стъпка напред към този свят. Искаме властите да действат като щит срещу насилието, основано на пола. Искаме болниците, полицията, прокурорите, съдиите и социалните услуги винаги да показват подкрепа за жени и момичета в риск".

Според организацията агресорите носят пълна отговорност за дейстията си и трябва да отговарят пред закона със санкции, отговарящи на престъплението им.

"Искаме тези, които са преминали през ситуации на насилие, да имат увереността, че съдебната система ги защитава и въздава справедливост. Това доверие може да съществува, само когато полицаите, прокурорите и съдиите премахнат расистките, класовите и сексистките си предразсъдъци от начина, по който изпълняват закона. Искаме всеки човек да бъде чут и уважаван, независимо от сексуалната му ориентация или полова идентичност", посочват още организаторите.

По думите им културното оправдаване на насилие, основано на пола, срещу жени и момичета от ромски произход е неприемливо и трябва да бъде прекратено и полицията трябва да защитава, вместо да дискриминира.

"Имаме нужда от ефективни инструменти за оценка на риска от фемицид, места в безопасни и достъпни убежища, както и безплатна психологическа и правна помощ за оцелели от насилие. Всеки пренебрегнат случай или случай, третиран повърхностно, може да означава изгубен живот и държавата има задължението да гарантира безопасността на гражданите си", съобщава "Мрежа за превенция и борба с насилието срещу жени".

Дейности за повишаване на осведомеността за насилие срещу жени бяха проведени и в румънските градове Брашов, Сибиу, Яш, Маре, Тимишоара, Клуж и др.

Според данни на организации за защита на жените, в Румъния 40 жени са били убити през първите осем месеца на 2025 г. Общо 445 жени са били убити от член на семейството си в последните 10 години. 36 417 жалби са били регистрирани през 2024 г. за насилие над жени, а 42 процента от жените в Румъния са били жертва на насилие или заплахи и сексуално насилие през живота си.

Близо една на всеки две жени в страната е преживяла физическо насилие или заплахи, сексуално или психологическо насилие от интимен партньор.

Организацията настоява за промяна на закона за предотвратяване на фемицид и насилието, което го предшества.

Тя призовава за криминализация на насилствения брак и дефинирането му като специфична форма на сексуално насилие.