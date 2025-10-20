ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските обувки с последен шев - след 5 години ...

Ердоган ще посети Кувейт, Катар и Оман

1152
Реджеп Тайип Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще направи официални посещения в Кувейт, Катар и Оман съответно на 21, 22 и 23 октомври, съобщи в социалната мрежа „Ен Сосял" ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, предава БТА.

„В рамките на посещенията ще бъдат обсъдени всички аспекти на прегледа на двустранните отношения с гореспоменатите страни и работата, която трябва да се извърши за по-нататъшно развитие на съществуващото ни сътрудничество с тях. Предвижда се също така провеждане на консултации по международни въпроси, особено регионалните процеси. По време на посещенията е планирано и подписването на различни споразумения с цел укрепване на договорната основа на двустранните отношения", информира Дуран в публикацията си.

Реджеп Тайип Ердоган

