За първи път от 7 години: Китай не е внесъл нито тон американска соя през септември

Китай не е внесъл нито един тон соя от Съединените щати през септември - за първи път от ноември 2018 година.

В същото време вносът от Южна Америка се е увеличил рязко спрямо година по-рано, тъй като китайските купувачи избягват американските стоки на фона на продължаващия търговски спор между двете водещи световни икономики, показват данни на Главната митническа администрация на Китай, цитирани от Ройтерс.

Вносът от САЩ през септември е спаднал до нула спрямо 1,7 милиона тона година по-рано, сочат официалните данни, предава БТА.

Според анализатори основните причини са високите мита, наложени от Китай върху американската соя, както и фактът, че запасите от старата реколта в САЩ вече са били изчерпани. Китай остава най-големият вносител на соя в света.

"Основната причина са митата. В една обикновена година (без търговско напрежение и високи мита) част от старата реколта би продължила да влиза на пазара", коментира Уан Чънчжъ, анализатор в компанията "Кепитъл Цзинду Фючърс" (Capital Jingdu Futures).

Същевременно доставките от Бразилия през септември са нараснали с 29,9 процента на годишна база до 10,96 милиона тона, което представлява 85,2 процента от общия внос на соя в Китай. Вносът от Аржентина също се е увеличил – с 91,5 процента до 1,17 милиона тона, или 9 процента от общото количество, показват митническите данни.

Общият внос на соя в Китай през септември е достигнал 12,87 милиона тона - второто по големина ниво, регистрирано досега.

Китай все още не е закупил нито една пратка соя от тазгодишната американска реколта. Възможностите за покупки от САЩ бързо се изчерпват, тъй като местните преработватели вече са осигурили доставки за ноември основно от Бразилия и Аржентина.

Без напредък в търговските преговори между Вашингтон и Пекин американските фермери може да понесат загуби в размер на милиарди долари, докато китайските компании продължават да се снабдяват от Южна Америка. Според анализатори обаче Китай рискува да се сблъска с временен недостиг на суровината в началото на следващата година, преди новата бразилска реколта да достигне пазара.

"В периода февруари–април 2025 г. може да възникне недостиг на соя в Китай, ако не бъде постигнато търговско споразумение. Бразилия вече е изнесла огромни количества, а никой не знае колко от старата реколта остава", добавя Джони Сян, основател на базираната в Пекин консултантска компания "ЕйджиРадар Кънсълтинг" (AgRadar Consulting).

За периода януари-септември, Китай е внесъл 63,7 милиона тона соя от Бразилия, което е ръст от 2,4 на сто на годишна база, както и 2,9 милиона тона от Аржентина, увеличение с 31,8 на сто.

Въпреки избягването на тазгодишната американска реколта по-ранни покупки от началото на 2025 година показват, че общият внос от САЩ е достигнал 16,8 милиона тона - увеличение от 15,5 процента спрямо същия период на предходната година, сочат митническите данни.