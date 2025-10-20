За поредна нощ десетки мигранти пристигнаха на гръцкия остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 156 мигранти са достигнали тази нощ и рано сутринта бреговете на гръцкия остров Крит и близкото островче Гавдос, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

При първия случай на 44 морски мили южно от критското пристанище Кали Лименес са установени 59 нелегални мигранти. Те са били откарани до брега чрез операция, в която са участвали катер на бреговата охрана, два преминаващи в района кораба и дрон на европейската гранична служба Фронтекс.

В същия район по-късно е установен още един плавателен съд с мигранти, на борда на който е имало 51 души. Те също са били откарани в безопасност в пристанището Агия Галини.

При третия случай, който е станал рано тази сутрин, са били намерени 46 чужденци, които са успели сами да слязат на брега на островчето Гавдос. В групата са установени 8 египтяни, 36 суданци и двама палестинци.

В последно време миграционният маршрут от бреговете на Либия към Крит е особено активен въпреки усилията на Гърция и на Европейския съюз да работят с либийските власти за ограничавате на миграционните потоци.

В друга част от Егейско море, на остров Лерос от групата на Додеканезите, властите са открили 65 мигранти.

Те са били открити на различни места на острова. Едната група се е състояла от 38 души (16 мъже, 12 жени и 10 непълнолетни), а другата – от 27 (14 мъже, 5 жени и 8 непълнолетни).