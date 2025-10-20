ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските обувки с последен шев - след 5 години ...

От днес въвеждат ограничителен пръстен в центъра на Атина, глоби от 200 евро за нарушители

Бойка Атанасова, Атина

2880
Атина СНИМКА: Pixabay

Ограничението на превозните средства в центъра на Атина, влиза в сила от 20 октомври, понеделник, и ще бъде в сила до 10 юли 2026 г.

Всяка година в широк център на Атина, се въвежда ограничителен пръстен за превозните средства, обозначен със специални пътни знаци.

Важи от понеделник до четвъртък (от 7 до 20 ч) и в петък (от 7 до 15 ч). За лични автомобили и камиони до 2,2 тона движението е разрешено на ротационен принцип въз основа на четната или нечетната последна цифра от регистрационния номер. Глобите за нарушителите започват от 200 евро нагоре. При 3 нарушения се отнемат номерата на автомобила за 3 месеца.

От тази ограничителна мярка са освободени таксита и автомобили със специално разрешение от полицията, както и електромобили, хибридни и някои нови модели, които отделят много малко замърсители.

Атина има и втори ограничителен пръстен, който обхваща почти половината от столицата на Гърция. Нарича се "зелен" и в неговия обсег в определени дни е забранено навлизането на камиони над 2,2 тона, над 20-годишни камиони и автобуси. Зеленият пръстен задължава магазините да зареждат стоките само вечер, което допълнително улеснява движението.

Ограничителният пръстен в Атина се прилага от 1980 г., когато над града се появи постоянен облак от изгорели газове, опасни за здравето на жителите.

