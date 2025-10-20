Туристка пострада при влизането си в Скосената пирамида в Египет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип на египетската спешна медицинска помощ е спасил испански туристка, която се е наранила при влизане във вътрешността на Скосената (огънатата) пирамида на цар Снофру в Дахшур, съобщи в. "Ал Ахрам".

Сигналът за инцидента е подаден чрез горещата линия 123, след което на мястото е изпратена линейка, предава БТА.

При пристигането си екипът е установил, че пострадалата се намира дълбоко във вътрешността на пирамидата на около 80 метра под повърхността. До камерите в сърцето на древната постройка води тесен коридор с височина и широчина около един метър и наклон приблизително 26 градуса.

Жената, която е възможно да има счупване на крака, е била придружена от съпруга си.

Хората от екипа на спешна медицинска помощ са ѝ оказал първа помощ и са я изнесли, пълзейки по тесния коридор към изхода в продължение на около един час.

Скосената и Червената пирамиди, които се намират на около 40 километра южно от Кайро, са отворени за посещение през 2019 г.

Смята се, че Скосената пирамида е построена около 2600 години пр. н. е. от бащата на Хеопс - фараона Снофру. В основата й ъглите й са 55 градуса, а в горната част - 43 градуса, на което се дължи отличителният ѝ силует.

Според голяма част от археолозите Скосената пирамида е преход между стъпаловидната пирамида на Джосер и пирамидите с равни стени.

Една от забележителните ѝ черти е запазената в голяма част варовикова облицовка.