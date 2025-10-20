ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайската икономика отчете стабилност през първите девет месеца на 2025 г.

КМГ

1104
Снимка: Китайска медийна група

На 20 октомври Държавното статистическо управление публикува данни, показващи, че през първите три тримесечия националната икономика издържа на натиска и продължава да се развива стабилно. Китайската икономика показва стабилен растеж на производството и предлагането, стабилни нива на заетостта и растежа, надеждна и ефективна защита на поминъка и висока устойчивост и жизнеспособността.

Според предварителните изчисления БВП за първите три тримесечия е 101, 5036 трилиона юана, което е увеличение от 5,2% на годишна база, пише КМГ. 

През първите 9 месеца на годината индустриалното производство в Китай нараства с бързи темпове, а производството на машини и високотехнологичната производствена индустрия се развиват по-добре.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

