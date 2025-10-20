ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

КМГ: Китайският телескоп AIMS е пуснат официално в експлоатация

СНИМКА: КМГ

Националната астрономическа обсерватория на Китайската академия на науките обяви, че първата в света система за наблюдение в средния инфрачервен диапазон за прецизно измерване на слънчевото магнитно поле (телескопът AIMS), ръководена от обсерваторията, наскоро е преминала националната акредитация и е пусната в експлоатация. Този телескоп запълва празнина в международните наблюдения на слънчевото магнитно поле в средния инфрачервен диапазон. С всички основни компоненти, произведени в страната, той допълнително подобрява независимите иновационни способности на Китай в областта на астрономическите инструменти, пише КМГ. 

Данните от наблюденията на AIMS ще предоставят решаваща подкрепа за най-модерните изследвания на Китай в областта на слънчевата физика и прогнозирането на космическото време.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

