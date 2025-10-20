Наскоро Вашингтон посочи, че редкоземните елементи, фентанила и соята са трите основни проблемни въпроса, които са повдигнали пред Китай. Относно това, говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун заяви, че китайската позиция към справянето с търговските спорове със САЩ е ясна и непроменена, а войната с мита не отговаря на интересите на нито една от страните. Двете държави трябва да разрешават съответните проблеми чрез консултации, въз основа на равенство, уважение и взаимна изгода, пише КМГ.
КМГ: Пекин: Китай и САЩ трябва да разрешават проблемите чрез равноправен диалог
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.