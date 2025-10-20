ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21540465 www.24chasa.bg

КМГ: Какво е общото между DeepSeek, Unitree Robotics и Game Science? (Видео)

КМГ

1016
Снимка: Китайска медийна група

Какво е общото между лидера в изкуствения интелект DeepSeek, компанията Unitree Robotics, чиито роботи танцуваха на миналогодишната гала за Пролетния празник, и Game Science, която разпали световна мания по играта „Укун"? То е, че всички те идват от един и същ град – Ханджоу, в провинция Джъдзян, пише КМГ. 

ВИДЕО: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса