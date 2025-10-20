Зеленски и Макрон се уговориха за близка среща

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес в "Екс", че е обсъдил натиска върху Русия с френския си колега Еманюел Макрон, като двамата са се договорили да се срещнат скоро, предава БТА.

"Сега е подходящият момент да насочим ситуацията към края на войната, а най-важното е да се възползваме напълно от всяка възможност и да упражним подходящ натиск върху Русия. Натискът върху този, който започна войната, е ключът към развръзката", подчерта украинският президент.

"Еманюел и аз обсъдихме всички текущи дипломатически аспекти и нашите последни контакти с партньорите. Благодарен съм за подкрепата. Договорихме се да се срещнем в близко бъдеще", каза още Зеленски.