КМГ: Китай стартира инициатива за международни зелени морски коридори

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на транспорта на Китай представи Инициатива за международно сътрудничество по зелени корабоплавателни коридори по време на форума North Bund 2025 в Шанхай.

Основната цел на инициативата е изграждане на по-безопасна, ефективна и нисковъглеродна глобална морска система. Тя включва седем направления: разширяване на зелените коридори, ускорено развитие на нисковъглеродни кораби, изграждане на пристанища с почти нулеви емисии, засилване на снабдяването със зелени горива, партньорство между държавата и бизнеса, обмен на добри практики и подкрепа за иновациите, пише КМГ. 

Първите резултати на инициативата вече бяха обявени с представянето на нов зелен коридор между пристанищата Циндао и Хамбург. Освен това много пристанища в страната ускоряват изграждането на инфраструктура за чисти горива, с което Китай запазва водещата си позиция в световната морска свързаност.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

