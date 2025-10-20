КМГ: Китай изстреля пакистански сателит за дистанционно наблюдение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вчера в 11:33 ч. пекинско време Китай успешно изстреля ракетата носител „Лидзян-1" от пилотна зона за търговски космически иновации в северозападната част на страната.

В орбита бяха изведени три сателита – пакистанският PRSS-2 (Pakistan remote-sensing satellite) и китайските AIRSAT 03 и 04. Мисията демонстрира нарастващите космически възможности на Китай и значението, което страната отдава на международното партньорство в областта на спътниковите технологии.

Сателитите ще се използват за дистанционно наблюдение и събиране на данни, с ползи за страните, участващи в съвместните програми, пише КМГ.