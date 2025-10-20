ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21540516 www.24chasa.bg

КМГ: Китай изстреля пакистански сателит за дистанционно наблюдение

КМГ

852
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера в 11:33 ч. пекинско време Китай успешно изстреля ракетата носител „Лидзян-1" от пилотна зона за търговски космически иновации в северозападната част на страната.

В орбита бяха изведени три сателита – пакистанският PRSS-2 (Pakistan remote-sensing satellite) и китайските AIRSAT 03 и 04. Мисията демонстрира нарастващите космически възможности на Китай и значението, което страната отдава на международното партньорство в областта на спътниковите технологии.

Сателитите ще се използват за дистанционно наблюдение и събиране на данни, с ползи за страните, участващи в съвместните програми, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса