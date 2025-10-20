ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одеска област е атакувана с ракети и дронове

Руските сили тази нощ отново атакуваха Одеска област с ракети и дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"Повечето от въздушните цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но имаше попадения, които повредиха гражданската пристанищна инфраструктура, избухнаха и няколко пожара", се казва в изявление на Кипер, предава БТА.

По негова информация загинали или ранени няма.

Съответните служби работят по отстраняване на последствията от атаката.

"Подразделенията на противовъздушната отбрана в оперативната зона на групировката сили „Юг" унищожиха 15 дрона тип „Шахед-136/131", информират от Силите на отбраната на Южна Украйна в "Телеграм".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

