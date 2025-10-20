Зетят на Тръмп призова Израел да намери начин да помогне на палестинците

Израел трябва да "намери начин да помогне" на палестинците да "се интегрират в Близкия изток", заяви Джаред Къшнър - един от американските пратеници, участващи в преговорите между Израел и "Хамас", цитиран от Франс прес.

"Най-важното послание, което се опитахме да предадем на израелските лидери, сега, когато войната приключи, е, че ако искате да интегрирате Израел в Близкия изток, трябва да намерите начин да помогнете на палестинския народ да просперира и да се развива", каза Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пред телевизия "Си Би Ес Нюз", предава БТА.

Интервюто, записано предварително, е било направено преди израелските в срещу ивицата Газа вчера и преди пристигането на Къшнър и американския пратеник Стив Уиткоф в Израел днес.

"Това е много трудна ситуация и много сложна динамика", заяви той.

"В момента "Хамас" прави точно това, което може да се очаква от терористична организация, а именно да се опита да се възстанови и да си върне позициите", заяви пратеникът. Ако се появи обаче "реална алтернатива", "Хамас" ще се провали и Газа няма да представлява заплаха за Израел в бъдеще", увери той.

На въпроса за перспективата за палестинска държава Джаред Къшнър отговори, че "думата "държава" има различно значение за различните хора".

"В момента се концентрираме върху създаването на атмосфера на обща сигурност и икономически възможности за израелците и палестинците, за да могат да живеят мирно по устойчив начин", каза той.