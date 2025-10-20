ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ побеждава във вчерашните местни избори в Република Северна Македония и вече е с 32 кметове, избрани още на първи тур, показват данните, публикувани днес от Държавната избирателна комисия след преброяване на 99,94 процента от гласовете.

Кандидатите на партията са спечелили кметските места в Битоля, Велес, Струмица, Щип, Охрид, Прилеп, Делчево, Радовиш, Кавадарци, Вевчани, Свети Николе, Новаци, Берово, Бутел, Петровец, Василево, Карбинци, Зелениково, Кратово, Градско, Демир Хисар, Пехчево, Ново Село, Сопище, Ресен, Йегуновце, Гевгелия и Босилово и скопските общини Гази Баба, Кисела Вода, Гьорче Петров и Илинден, предава БТА.

С убедителна преднина ВМРО-ДПМНЕ влиза във втория тур на изборите за кмет на Скопие, които ще се проведат на 2 ноември. Изненадата е, че балотажът в столицата на Северна Македония ще е между кандидата на управляващата партия Орце Георгиевски с 39,43 процента от гласовете и кандидата на опозиционната партия Левица Амар Мечинович с 13,20 процента от гласувалите, а кандидатът на СДСМ Кая Шукова е четвърта след кандидатурата на албанската коалиция ВЛЕН.

СДСМ е с три кметски места след първия тур от изборите - в Богданци, Крива Паланка и Кривогащани.

Докато от ВМРО-ДПМНЕ заявяват, че са доволни от изборната победа, според СДСМ управляващата партия е загубила близо 140 000 гласа в сравнение с парламентарните избори от миналата година, а разликата между СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ е намаляла значително.

„Сравнителните анализи с резултатите от изборите от миналата година показват, че ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ са загубили почти по една трета от гласовете си. Спадът на ВМРО-ДПМНЕ е с фантастичните 135 000 или 30,8 процента от гласовете, а ЗНАМ (...) е най-големият губещ и е загубил 33 процента от гласовете. За разлика от това СДСМ е загубил само 18 процента от гласовете, което, ако вземем предвид по-ниската избирателна активност, е почти никаква загуба.

Левицата, която вчера триумфално излъга, че става лидер на опозицията, загуби същия процент гласове като СДСМ, с леко подобрение на резултата на ниво град Скопие.

Левица има 2,2 пъти по-малко гласове от СДСМ, което ясно показва, че подобни еуфорични лъжи на (председателя на Левица Димитър) Апасиев нямат връзка с реалността", се казва в анализа на СДСМ, разпространен във фейсбук страницата му.

Според анализа СДСМ се е стабилизирал след загубата на парламентарните избори през 2024 г. и е увеличил процента на спечелените гласове в повечето общини, "което е положителна тенденция, но също така има малък брой общини, където има лек спад, за което ще бъде направен съответен анализ и ще бъдат предприети стъпки за подобряване на резултата".

Допълнителен детайл е, че в тази кампания Левица, макар и с шест депутати в парламента на страната, не получи възможност за предизборна кампания в медиите, а председателят на движението ЗНАМ, част от управляващата коалиция, Максим Димитриевски, който се бори за трети мандат за кмет на Куманово, отива на балотаж с независим кандидат.

В албанския политически блок, където залогът е не малък, след първия тур коалицията Национален алианс за интеграция (НАИ), водена от опозиционния Демократичен съюз за интеграция (ДСИ), спечели кметските места в общините Гостивар, Чашка, Липково и Пласница.

Кандидатите на коалицията ВЛЕН пък имат кметове в Арачиново, Желино, Сарай и Теарце и знаковата община в Скопие Чаир, където кандидатът на НАИ Буяр Османи снощи призна загубата си от настоящия вицепремиер и лидер на една от партиите във ВЛЕН Изет Меджити.

Избирателната активност в първия тур на местните избори е 48,29 процента, а в три общини - Център Жупа, Маврово и Ростуше и Врапчище - заради недостатъчна избирателна активност изборите не се смятат за успешно проведени и според изборното законодателство в страната ще бъдат насрочени нови не по-късно от 60 дни.

Балотажът в местните избори в Северна Македония ще се проведе на 2 ноември.