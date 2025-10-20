Мъск продава най-желаните потребителски имена в "Екс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалната мрежа "Екс" (Х), собственост на милиардера Илон Мъск, започна онлайн пазар за разпределяне на неактивни или неизползвани потребителски имена, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати на плановете "Премиум Бизнес" (Premium Business) и "Премиум+" (Premium+).

Платформата предлага два типа потребителски имена - приоритетни и редки.

Приоритетните имена обикновено представляват пълни имена, изрази от няколко думи или комбинации от букви и цифри.

Те могат да бъдат заявени безплатно, като отговор се очаква в рамките на три дни. Ако абонаментът бъде анулиран или понижен, профилът автоматично се връща към първоначалното си потребителско име.

Редки имена, като например "@Том" (@Tom) или "@Пица" (@Pizza), които са много кратки или силно търсени, се разпределят по различен начин – чрез покана от платформата или чрез публична процедура за кандидатстване.

След закупуване тези имена остават за потребителя, дори ако абонаментът му бъде прекратен.

Илон Мъск по-рано обяви, че акаунтите, свързани с неактивни потребители, ще бъдат прекратени, за да се освободи място за нови потребителски имена, припомня ДПА.