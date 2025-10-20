ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи в ЕС през 2024 г.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Европейската комисия оповести статистически данни за пътната безопасност за 2024 г. Данните сочат, че през миналата година 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Това представлява намаление с 2% в сравнение с 2023 г. и бележи устойчив, но бавен напредък към постигането на европейската цел за намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 г. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската Комисия. 

Най-нисък процент смъртни случаи през 2024 г. имат Швеция (20 на милион жители) и Дания (24), докато най-висок е процентът в Румъния (78 на милион жители) и България (74).

Предварителните данни за първите шест месеца на 2025 г. показват смесени тенденции в отделните държави членки. Страни като Гърция, Чехия, Румъния и Словакия дават положителни сигнали с намаляващи смъртни случаи. Пътната безопасност изисква постоянни усилия и Комисията ще продължи да следи тенденциите и да подкрепя държавите членки за повишаване на безопасността по пътищата.

