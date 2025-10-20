Обилни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в Южна Турция (Видео)

Проливни дъждове, които от снощи обхванаха южния турски окръг Хатай, предизвикаха наводнения и свлачища, а част от главните пътища в окръга бяха затворени за движение, съобщават турските медии.

По информация на в. „Йени шафак“ най-силно засегнат е районът на град Паяс, където заради свлачище бе затворена част от магистралата Топраккале-Искендерун. На няколко места в окръга също се съобщава за реки, които са излезли от коритата си и са залели важни пътни артерии, прекъсвайки транспортните връзки между населените места.

Граждани от окръга съобщават за отнесени от придошлите води превозни средства. Според разказа на един от тях водата бутнала бетонната ограда на къщата му и отнесла трите му автомобила на над 300 метра от нея, отбелязва сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства и отваряне на затворените пътища. В същото време местните власти обявиха, че училищата са затворени за един ден и предупредиха гражданите да избягват пътуванията заради високия риск от свлачища и наводнения.