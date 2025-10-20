ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бурно строителство в Кърджали, но много жилища са ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21541655 www.24chasa.bg

Българка пострада при падане от легло в каютата си на ферибот в Гърция

1148
СНИМКА: Гръцка брегова охрана

Българка пострада при падане от легло в каютата си на ферибот в Гърция, съобщи Гръцката брегова охрана.

В ранните часове в понеделник, пристанищната администрация на остров Милос е била уведомена от командира на пътническия фериботен кораб "KNOSSOS PALACE" N. Heraklion 46 за нараняването на 76-годишна чуждестранна пътничка (българска гражданка).

Жената е получила травма в главата след падане от горното легло на кея, в каютата си. На пострадалата жена първоначално е оказана първа помощ от капитан-лейтенант и пътнически лекар, а след пристигането на кораба в пристанището Адамас, тя е транспортирана с линейка до здравния център на Милос за медицинско лечение. Пристанищната администрация на Милос провежда предварително разследване.

СНИМКА: Гръцка брегова охрана

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)