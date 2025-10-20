"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българка пострада при падане от легло в каютата си на ферибот в Гърция, съобщи Гръцката брегова охрана.

В ранните часове в понеделник, пристанищната администрация на остров Милос е била уведомена от командира на пътническия фериботен кораб "KNOSSOS PALACE" N. Heraklion 46 за нараняването на 76-годишна чуждестранна пътничка (българска гражданка).

Жената е получила травма в главата след падане от горното легло на кея, в каютата си. На пострадалата жена първоначално е оказана първа помощ от капитан-лейтенант и пътнически лекар, а след пристигането на кораба в пристанището Адамас, тя е транспортирана с линейка до здравния център на Милос за медицинско лечение. Пристанищната администрация на Милос провежда предварително разследване.