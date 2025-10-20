Убитият българин е съден за убийство и употреба на оръжие в Гърция

Добре познато лице на властите се оказа 37-годишния българин, който бе прободен с нож в ранните часове на понеделник (20.10.2025 г.), пред нощен клуб в Перистери.

37-годишният мъж е бил осъден за убийство и притежание на оръжие и е излежал присъдата си в затвор в Лариса.

Първоначалните разследвания показват, че извършителят е убил 37-годишния българин поради лични разногласия. Жертвата купонясвал в нощен клуб в Бурнази с жена. Извършителят отишъл до заведението и помолил българина да го последва навън, за да поговорят. Жертвата първоначално отказал, казвайки му да остане вътре, но след това излязъл навън, в резултат на което нападателят го намушкал.

Служителите на отдел „Убийства" вече са получили записите от охранителните камери от заведението и съседните магазини, тъй като районът е пълен с камери и се предполага, че имат достатъчно доказателства за разследването.