Русия обвини Украйна, че пречи да бъде постигнато мирно споразумение

Дмитрий Песков КАДЪР: Twitter/@Spriter99880

Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.

