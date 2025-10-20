Русия обвини Украйна, че пречи да бъде постигнато мирно споразумение

Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Попитан от журналист какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.