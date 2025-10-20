Фридрих Мерц обяви крайната десница за "главен политически съперник"

Германският канцлер Фридрих Мерц, който е начело и на консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС), обяви днес война на крайната десница в Германия, като я определи за "главен политически съперник" преди предстоящите пет провинциални вота следващата година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Тази партия желае открито да унищожи ХДС, тя желае Германия да се превърне в друга страна", заяви Мерц по време на пресконференция в Берлин след двудневен партиен митинг.

"Между нас разделението не се свежда само до няколко детайла. От "Алтернатива за Германия" (АзГ) ни разделят фундаментални въпроси и политически убеждения", добави той, като обвини партията, че поставя под съмнение "основните решения", които са довели до създаването на Федералната република през 1949 г. след Втората световна война. АзГ се смята за евроскептична, антиимигрантска формация, с изразени проруски позиции.

В някои социологически проучвания АзГ изпреварва управляващия ХДС, а крайнодясната партия стана втора политическа сила на парламентарните избори през февруари тази година. ХДС желае да попречи на особено силното нарастване на подкрепата им в Източна, но също и в Западна Германия.

Председателят на ХДС категорично отхвърли призивите на своята съюзничка от Бавария - Християнсоциален съюз (ХСЗ), който се обяви в подкрепа на сътрудничество с крайната десница. От ХСЗ смятат, че стратегията на "санитарния кордон", решена по време на партиен конгрес през 2018 г. не е успяла да попречи на напредъка на АзГ.

"Ние ще се разграничим много ясно и недвусмислено. Протегната към нас ръка от страна на АзГ е всъщност ръка, която иска да ни унищожи", подчерта Мерц относно отправените предложения за сътрудничество от АзГ.

Следващата година са насрочени пет провинциални вота в Германия, от които два в източните германски провинции Саксония-Анхалт и в Мекленбург-Предна Померания, където АзГ е сочена за първа политическа сила от настоящите проучвания. В западните части на страната, формацията непрестанно набира подкрепа и се надява да заеме второ или трето място в Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфалц и в Берлин, непосредствено след ХДС, но наравно със социалдемократите и зелените, отбелязва АФП.