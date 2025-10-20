Нетаняху се срещна със зетя на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се срещна днес със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на говорител на израелското правителство.

Тримата са обсъдили развоя на събитията в региона и последните информации за тях.

Къшнър е един от пратениците на Вашингтон за преговорите между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

По-рано днес Ройтерс съобщи, че се очаква утре в Израел да пристигне и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, като цитира летищните власти на Израел.