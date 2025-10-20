ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21542881 www.24chasa.bg

Нетаняху се срещна със зетя на Тръмп

1136
Джаред Къшнър КАДЪР: Екс/@persianjewess

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се срещна днес със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на говорител на израелското правителство.

Тримата са обсъдили развоя на събитията в региона и последните информации за тях.

Къшнър е един от пратениците на Вашингтон за преговорите между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".

По-рано днес Ройтерс съобщи, че се очаква утре в Израел да пристигне и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, като цитира летищните власти на Израел.

 

Джаред Къшнър КАДЪР: Екс/@persianjewess

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса