Вирджиния Джуфре в мемоарите си: Екипът на принц Андрю се опита да наеме интернет тролове, за да ме тормозят

Вирджиния Джуфре твърди в своите мемоари, които предстои да излязат посмъртно, че екипът на принц Андрю се е опитал да наеме „интернет тролове, за да тормозят“ жената, обвинила го в сексуални посегателства, предаде ДПА.

Джуфре почина през април тази година, като нейното семейство обяви, че тя се е самоубила. Разтърстващият разказ за живота ѝ „Ничие момиче“ (Nobody's Girl) ще излезе по книжарниците утре. Това ще стане в момент, когато полицията в Лондон „разследва активно“ разследва твърденията, че принц Андрю е дал рождената дата и социалноосигурителния й номер на бодигарда си, в опит да изрови компромати за клеветническа кампания, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

В петък принц Андрю се отказа от титлата си на херцог на Йорк. Британското кралско семейство беше под натиск да предприеме по-крайни мерки, като то подкрепи предложението за официално лишаване на Андрю от херцогската му титла чрез приемането на съответен закон.

В мемоарите си Джуфре описва как се е обличала в дрехи, които ѝ напомняли за нейните идоли Бритни Спиърс и Кристина Агилера, за да се срещне за първи път с принца, когато е била на 17 години.

На известната снимка, на която херцогът я прегръща през кръста в апартамента на Гилейн Максуел - сътрудничка на покойния Джефри Епстийн, самоубил се, преди да бъде съден по обвинения в сексуални посегателства - в Лондон през март 2001 г., тя е с „розова миниблуза с V-образно деколте, без ръкави и блестящи, многоцветни дънки, бродирани с мотив от преплитащи се коне“, припомня ДПА.

Джуфре разказа също как смъртта на принцеса Даяна я е уплашила, на фона на недоказани твърдения, че кралското семейство е замесено в смъртта ѝ. Също така тя твърди, че е правила секс с Андрю четири години след смъртта на принцесата, за да задоволи „влиятелни хора“, докато е била в Обединеното кралство.

Джуфре твърди, че е била принудена да прави секс с принца три пъти, включително когато е била на 17 години, а също по време на оргия, след като е станала жертва на трафик от страна на от финансиста Джефри Епстийн, който бе обвиняван и в педофилия. Андрю отрича категорично тези обвинения.

Андрю плати 12 милиони британски лири на Джуфре в съответствие с извънсъдебно споразумение, с което приключи гражданско дело за сексуално насилие, въпреки че той твърди, че никога не я е срещал.

Джуфре пише по този повод как принцът се е скрил зад „добре охраняваните порти“ на замъка Балморал в Шотландия, което е затруднило адвокатите ѝ да връчат съответните документи на бившия херцог.

Тя също така пише за споразумението си с Андрю от 2022 г.: „След като толкова дълго време се съмняваха в достоверността на моите твърдения - екипът на принц Андрю дори стигна дотам, че се опита да наеме интернет тролове, за да ме тормозят – херцогът на Йорк ми дължеше и искрено извинение.“

„Разбира се, че никога нямаше да получим признание. Това е целта на споразуменията – да се избегне признание. Но се опитвахме да постигнем следващото най-добро нещо: общо признание за това, което преживях“, пише още Джуфре.