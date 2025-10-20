ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

Кая Калас: Нищо няма да се получи от срещите за войната в Украйна без участието на Киев или ЕС

Николай Желязков, БТА

1812
Опитваме се да убедим всички, че няма да се случи нищо от срещите за мир в Украйна, ако в тях не участват Киев или ЕС, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след заседанието на външните министри на страните от съюза в Люксембург.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искрено се стреми към прекратяване на войната. Русия е тази, която отказва и трябва да я накараме да поиска мир, добави Калас. Оказването на натиск над Украйна е неправилен подход, това е нападнатата страна. Войната ще свърши с прилагането на натиск срещу Русия, посочи тя. От февруари Украйна е готова за безусловно прекратяване на огъня, но Русия няма истински интерес от мир. Путин ще преговаря сериозно, само ако мисли, че губи, обобщи Калас. 

По нейните думи в Съвета на ЕС има широка подкрепа по предложението за използване на запорираното руско имущество в интерес на Украйна. Калас потвърди, че очаква до края на седмицата да бъдат одобрени  нови санкции срещу Русия, както и да започне работата за разширяване на вече въведените мерки срещу Москва. 

