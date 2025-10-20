21-годишният син на бившия английски национал Стюърт Пиърс загина в катастрофа с трактор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на бившия английски национал Стюърт Пиърс загина в катастрофа с трактор, съобщи "Дейли мейл".

21-годишният Харли Пиърс е шофирал селскостопанската машина по селски път край дома на семейството в Уилтшър.

Тракторът вероятно е спукал гума и е излязъл от пътя. Младежът е загинал на място. Инцидентът е станал в четвъртък, потвърди полицията в Глостършир. We are saddened to learn of the tragic passing of Stuart Pearce's son, Harley.



Our thoughts are with Stuart, his family and friends ❤️ pic.twitter.com/NVQuExXI8m — Central (@WestHam_Central) October 20, 2025

Харли е по-малкото от двете деца, които Стюарт има с бившата си съпруга Лиз.

Бившата двойка има и по-голяма дъщеря, Челси, от 20-годишния си брак, който приключи през 2013 г.

Челси е конна ездачка, която е участвала в три европейски първенства за Великобритания.

Сигнал до спешните служби е подаден около 14:30 ч. в четвъртък след сигнал за сблъсък с трактор в Уиткомб.

Разследващите призовават всеки, който е бил свидетел на инцидента или има записи от камера в колата, да се свърже с тях.