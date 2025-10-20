21-годишният син на бившия английски национал Стюърт Пиърс загина в катастрофа с трактор

Синът на бившия английски национал Стюърт Пиърс загина в катастрофа с трактор, съобщи "Дейли мейл".
21-годишният Харли Пиърс е шофирал селскостопанската машина по селски път край дома на семейството в Уилтшър.
Тракторът вероятно е спукал гума и е излязъл от пътя. Младежът е загинал на място. Инцидентът е станал в четвъртък, потвърди полицията в Глостършир.
Харли е по-малкото от двете деца, които Стюарт има с бившата си съпруга Лиз.
Бившата двойка има и по-голяма дъщеря, Челси, от 20-годишния си брак, който приключи през 2013 г.
Челси е конна ездачка, която е участвала в три европейски първенства за Великобритания.
Сигнал до спешните служби е подаден около 14:30 ч. в четвъртък след сигнал за сблъсък с трактор в Уиткомб.
Разследващите призовават всеки, който е бил свидетел на инцидента или има записи от камера в колата, да се свърже с тях.