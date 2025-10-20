ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21543236 www.24chasa.bg

"Райнметал" ще достави бронирана техника за близо 3 млрд. евро на Германия и Нидерландия

КАДЪР: Екс/@RheinmetallAG

Най-големият производител на оръжие в Германия "Райнметал" (Rheinmetall) обяви днес, че ще получи 3 милиарда евро като част от договор за доставка на 222 колесни бойни машини на пехотата за германските и нидерландските въоръжени сили, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Поръчката ще изпълни "Артек" (Artec), съвместно предприятие на "Райнметал" и френско-германския производител на танкове КНДС (KNDS). Общата стойност на договора е приблизително 3,4 милиарда евро, което означава, че "Райнметал" ще получи по-големия дял от средствата.

Договорът включва логистичен пакет с резервни части, оборудване за обучение и специализирани инструменти. Предвижда се и опция за поръчка на до 248 допълнителни машини.

Акциите на "Райнметал" се покачиха рязко в днешната търговия след новината за сделката. Към 16:35 часа българско време книжата на германската компания поскъпнаха с над 5,5 на сто.

Поръчката е за машината "Джакел" (Jackel), която комбинира шасито на бронираната машина "Боксър" (Boxer) с купола на бойната машина на пехотата "Пума" (Puma). Първоначалните 150 бройки са предназначени за германската армия. 

"Райнметал" обяви също, че се очаква съвместното предприятие "Артек" да осигури бъдещи договори, включително като основен изпълнител на колесната самоходна гаубица Ар Си Ейч 155 (RCH 155).

КАДЪР: Екс/@RheinmetallAG

