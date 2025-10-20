ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастелната живопис на художника Венелин Захариев п...

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха в двустранна подготовка в Гърция

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха в двустранна подготовка в Гърция СНИМКА: Министерство на отбраната

Военнослужещи от 38-и механизиран батальон на 2-ра Тунджанска механизирана бригада участваха в съвместна тренировка с формирования от въоръжените сили на Република Гърция. Тя се проведе от 12 до 18 октомври в Националния учебен център за водене на бой в градски условия в град Килкис, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

По време на подготовката военнослужещите преминаха тактически занятия по разузнаване, патрулиране и прочистване на населени места. Проведени бяха и упражнения по стрелба на къси и пределно къси разстояния, като бе поставен акцент върху близък бой и действия в затворени пространства.

Съвместното обучение допринесе за повишаване на оперативната съвместимост и изграждане на доверие между българските и гръцките въоръжени сили.

