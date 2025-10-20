"Хамас" ще предаде на Израел тленните останки на още един от починалите в плен заложници

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че днес в 17:00 ч. по Гринуич ще предаде на Израел откритите вчера тленни останки на още един от починалите в плен заложници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано през деня палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, позовавайки се на местна клиника, че най-малко двама души са били убити от израелски огън в квартала Туфах в източната част на град Газа.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, цитирани от ДПА, че в района Шеджая край град Газа е имало два инцидента, при които палестинци са навлезли в забранени зони, контролирани от Израел, и са се приближили към служители на ЦАХАЛ. Армията посочи, че и в двата случая палестинците са нарушили "жълтата линия", очертаваща границата зад която са се изтеглили израелските сили, съгласно условията за прекратяване на огъня. Израелските военнослужещи са преценели, че нарушителите са терористи и са открили огън. В изявлението на ЦАХАЛ не се посочва дали има убити или ранени при стрелбата. Към момента не е ясно дали двата инцидента са свързани със съобщенията на УАФА за убити палестинци в Туфах.

Крехкото прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" вчера бе подложено на първото голямо изпитание. Израелската армия заяви, че нейни части в южната част на Газа са били атакувани, включително с ракета. При нападението са загинали двама израелски войници.

Израел отговори с най-тежките си въздушни удари от началото на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври. По данни на местни медици при израелския отговор са загинали най-малко 44 палестинци.

Групировката "Хамас" отрече да е участвала в атаката срещу израелски военни части.

По-късно ЦАХАЛ заявиха, че ще продължат да спазват споразумението за спиране на огъня, но ще реагират на всяко нарушение.