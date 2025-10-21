Японци направиха пералня за хора, къпе за 15 мин, без да си мръднеш пръста

Оборудвана е с изкуствен интелект и сензори, заменя всекидневния душ със спа изживяване за цялото тяло

Бъдещето на къпането е тук. Японска фирма създаде усъвършенствана “пералня за хора”, която издига представата за персоналната хигиена на ново ниво и засилва удоволствието от добрата баня. Премиерата бе на “Експо 2025” в Осака.

Машината представлява херметична прозрачна капсула, в която човекът сяда, капакът се затваря плътно около него и след 15 мин той излиза чист като пеленаче. По-важното обаче е изживяването, което 1000 посетители на експото са успели да изпитат пред очите на останалите посетители. Губернаторът на Осака Хирофуми Йошимура първи влязъл в капсулата малко нервен, но излязъл доволен и освежен, пишат медиите в Страната на изгряващото слънце.

Пералнята за хора е последен писък на модерните технологии. Нейната цел е не само да измие тялото, но и да пречисти съзнанието. Тя е оборудвана със сензори, управлява се от изкуствен интелект и не изисква потребителят да прави каквото и да било. Той е полуизлегнат удобно на леко загрята седалка и не трябва дори да си мръдне пръста. Топла вода го залива до гърдите и започва измиването с микромехурчета, като процесът е напълно автоматизиран. Усъвършенствани прецизни сензори постоянно следят нивата на водата, температурата и дебита, за да осигурят оптимален комфорт. Системата поддържа

постоянна температура на водата от 38 градуса по Целзий, идеална за релаксация,

и внимателно я понижава по време на цикъла на изплакване за освежаващ завършек. През цялото време биометрични датчици следят също и за физическото и емоционалното състояние на къпещия се, измерват нивата на стрес и умора, за да създадат съответната атмосфера на релаксация. Така че за да е пълно блаженството, той може да гледа прожекция на успокояващи гледки като леки морски вълни и меки залези или да слуша приятна музика.

Една от другите изненади на иновативното устройство е, че е снабдено с терапевтични струи, насочени към точно определени точки на тялото, които правят отпускащ масаж. Програмите, които контролират струите, могат да се променят според индивидуалните желания и нужди.

Пералнята предлага и ароматерапия. Възможен е избор от десетки етерични масла, които имат различен лечебен и успокояващ ефект. Комбинацията между меки светлини, хидро- и ароматерапия създава усещането за висококласна спа. След изкъпването следва също така мързеливо изсушаване, така че няма нужда от хавлии и кърпи.

В “човешката паралня” има мисъл и за разумно и икономично използване на водата. Технологии за пестене рециклират и филтрират използваните количества течност по време на 15-минутния процес.

Машината, представена по време на експото в Осака, е протопип, разработван с години и променян според развитието на новите технологии. За нея се заговори още в края на миналата година, но очевидно тогава тя не беше напълно готова за представяне. Тепърва ще се пристъпва към масовото ѝ производство. Цената засега не е оповестена, но се смята, че

вероятно ще струва колкото луксозен автомобил

Датата, от която би започнало мащабното производство, също остава неопределена. Според японски медии някои хотели вече са направили поръчки.

Бъдещите версии биха могли да включват още по-голямо персонализиране, управлявано от изкуствения интелект, което позволява да се извършват корекции въз основа на индивидуалните предпочитания за температурата, ароматите или звука.

Машината обаче не е насочена само към технологични ентусиасти, посочват от разработващата кампания “Сайънс ко.”. Тя е предназначена за всеки, който търси комфорт и ефективност във всекидневието си.

Концепцията не е съвсем нова. Идеята датира от световното изложение в Япония през 1970 г., където Sanyo Electric Co. представя първата версия на такова устройство. Този ранен прототип използвал гореща вода, мехурчета и пластмасови масажни топки, за да осигури успокояващо почистване. Той обаче никога не досига до търговско производство. По онова време все още не във всеки дом има баня и идеята граничи с научната фантастика. Човешката пералня по време на представянето на експото в Осака. СНИМКА: “Сайънс Ко.”

“След като пералните за дрехи се продават добре, защо да не направим пералня и за хора”, казват още тогава създателите на изобретението. От компанията обаче са твърде заети с основния си бизнес, за да обърнат внимание на футуристичния проект, който постепенно замира.

Вдъхновен от тази иновация, 64-годишният шеф на “Сайънс Ко.” Ясауки Аояма преосмисля концепцията, което довежда до създаването на иновативната капсула за къпане. Любопитен факт е, че 84-годишният Ейджи Ямая и 90-годишният Манацу Уеда, които са били инженер и дизайнер на оригиналния продукт през 1970 г., са били поканени да помагат в комерсиализацията на усъвършенстваната машина, разказва японската преса.

Смята се, че в следващите години оборудването за баня ще се развива именно в тази посока – на въвеждане на все повече постижения на новите технологии, така че рутинният всекидневен душ да се превърне в запомящо се преживяване за тялото и ума. В същото време луксът ще се комбинира с внимание към околната среда и

повторното използване на водите

за измиване на тоалетната примерно. Една от ключовите иновации ще бъде използването на ултразвукови вълни за разтваряне на мръсотията, така че повече да не се налага използването на сапуни и шампоани. Изкуственият интелект ще навлиза все повече за адаптиране към индивидуалните предпочитания за температура, сила на водните струи, осветление и всички останали екстри.