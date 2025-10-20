Даниел Митов: Руски шпиони работят, за да залеят Европа с нелегални имигранти (Обзор)

Вътрешният министър прави разкритието преди важна среща по темата в Лондон

Българското правителство разполага с доказателства, че руската служба за външно разузнаване има преки връзки с престъпните банди, улесняващи нелегалната имиграция в ЕС. Това казва пред “Таймс” вътрешният министър Даниел Митов в навечерието на ключова среща по въпросите на миграцията в Лондон. Твърдението му бе водеща новина за авторитетния британски вестник в понеделник и бързо бе подето и от други медии на Острова, който се бори с рекордна имиграция.

Митов разкрива, че руски шпиони и крайнолеви хуманитарни групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с нелегални мигранти. По думите му те им помагали да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително на тази между България и Турция.

Казвали на мигрантите как да използват системите за убежище на Евросъюза и на Великобритания, за да избегнат депортиране.

“Притокът на незаконна миграция е инструмент, използван от враждебни режими за дестабилизиране на ЕС и Обединеното кралство. Освен че се стремят

да подкопаят

системите за

социално

подпомагане,

създават проблеми и за нашата сигурност чрез контрабанда на радикализирани лица”, обяснява Митов. Той допълва, че някои неправителствени организации “може би несъзнателно” помагат на Русия и трафикантите на хора чрез своята дейност. Ставало въпрос за “неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции” от рода на това, че трябва да се даде шанс на всички бедни хора да се установят на по-добри места за живот, без да се зачитат граници.

“Таймс” пише, че две от обвинените в подобна дейност организации са No Name Kitchen и Mission Wings, които по принцип развиват хуманитарна дейност за бежанци. В ход били няколко разследвания по въпроса, като Митов предупреждава “британски тийнейджъри”, които помагат на въпросните групи, действащи по границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигранти да влизат незаконно в ЕС.

“Да ни обвиняват в сътрудничество с престъпни мрежи за контрабанда е абсурдно и обидно. Ние последователно и публично се противопоставяме на незаконното преминаване на границата, което представлява престъпление и крие сериозни рискове”, казват от Mission Wings. Те отричат техни представители някога да са участвали в незаконни спасителни операции на нелегални имигранти.

“Винаги, когато сме получавали сигнали за мигранти в беда, незабавно сме уведомявали МВР или националния номер за спешни повиквания 112, сътрудничили сме изцяло на компететните органи”, обясняват от работещата в България хуманитарна организация.

Регистрираната в ЕС No Name Kitchen пък определя твърденията като безпочвени. “В продължение на почти десетилетие работим в пълно съответствие с вътрешното и международното право.

Както заяви Европейската комисия пред българските власти, хуманитарната помощ не е престъпление и никога не е била. Ние оставаме ангажирани със законосъобразни действия и защита на правата на човека на границите на Европа”, се казва в нейна позиция до британския вестник. No Name Kitchen е сред организациите, които периодично огласяват случаи на нарушаване на човешките права по българските граници, включително незаконно връщане на търсещи убежище обратно в Турция и изоставяне на мигранти да умрат в студа от граничната ни полиция.

Разкритията на Даниел Митов са коментирани и от британския външен министър Ивет Купър. “Ясно е, че незаконната миграция се движи не само от организирани престъпни мрежи, стремящи се към печалба, но и

от враждебни

държавни

участници,

които се стремят да дестабилизират Европа. Тази заплаха е реална, нарастваща и много сериозна и трябва да разширим и засилим международното си сътрудничество, за да се справим заедно с нея”, казва Купър. Тя обещава, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя България и останалите си съюзници в НАТО за опазване на външните граници на Европа и за справянето с всякакви заплахи, пред които се изправят заради режима на Путин. Това ще включва предоставяне на специализирано оборудване, разузнавателна информация и обучение, чрез които българските специални служби да противодействат на тези престъпни схеми и да защитят границите си.

България е поканена на европейска среща на върха по въпросите на миграцията, която ще се състои в сряда в Лондон по инициатива на британския премиер Киър Стармър. Основен фокус на разговорите ще бъде борбата с нелегалната имиграция през Западните Балкани, смятани за един от основните пътища за трафик на хора към Европа. Стармър се надява да постигне напредък по идеята си за изграждане на центрове в региона, в които търсещи убежище чужденци да бъдат настанявани, докато молбите им се разглеждат. Великобритания се е обърнала вече към няколко държави с оферта да домакинстват на такива бази срещу сериозно финансиране и споделяне на разузнавателна информация. Сред тях са Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, но не и България.