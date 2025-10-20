Нетаняху ще обсъди с US вицепрезидента регионалните предизвикателства и възможности

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху съобщи днес, че ще обсъди регионалните предизвикателства и възможности с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това ще стане по време на визитата на Ванс в Израел, която се очаква да започне утре, уточни световната агенция. Франс прес поясни, че американският вицепрезидент смята да остане няколко дни в Близкия изток и че ще бъде придружаван от съпругата си Уша.

Нетаняху каза в обръщение към израелския парламент (Кнесета), че очаква заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп да изготвят мирни споразумения в региона.

Израелският премиер се срещна днес със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, информира по-рано Ройтерс, позовавайки се на говорителката на израелското правителство Шош Бедросян.

Тримата са обсъдили развоя на събитията в региона и последните информации за тях.

Къшнър е един от пратениците на Вашингтон за преговорите между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас".