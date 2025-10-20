ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италиански активист обвини израелските власти в изтезания на участници от флотилията "Глоубъл Сумуд"

Антонио Ла Пичирела КАДЪР: Екс/@Radio1Rai

Италианец, участник във флотилията "Глоубъл Сумуд", подаде жалба до прокуратурата в Рим, в която твърди, че израелските власти са извършили актове на изтезания срещу активистите, които задържаха по-рано този месец при опита им да доставят хуманитарна помощ в ивицата Газа, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА. 

В жалбата си Антонио Ла Пичирела твърди, че човешките права на активистите са били потъпкани, докато те са били задържани на израелското пристанище в Ашдод.

Въоръжени израелски военнослужещи са лишили активистите от всичките им лични вещи и са извършили "безпричинно физическо насилие", докато са ги претърсвали, твърди италианецът в жалбата си, като добавя, че "на някои активисти са били счупени ръцете".

Антонио Ла Пичирела КАДЪР: Екс/@Radio1Rai

