Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Саудитският престолонаследник и Макрон говориха за усилията за спиране на войната Газа

Мохамед бин Салман КАДЪР: Екс/@arcalojyan

Саудитският престолонаследник, принц Мохамед бин Салман проведе вчера телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон, предаде саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от БТА. 

Двамата разгледаха сътрудничеството между Саудитска Арабия и Франция в редица области и обсъдиха няколко въпроса от взаимен интерес.

Последните събития в ивицата Газа и усилията, положени за прекратяване на войната в нея и засилване на сигурността и стабилността в Близкия изток, също попаднаха в обхвата на техния разговор. Те подчертаха необходимостта от незабавно облекчаване на ситуацията на палестинския народ и постигане на пълно изтегляне на израелската армия.

И двамата лидери се съгласиха относно важността на предприемането на практически стъпки за постигане на справедлив мир, основан на решението за две държави. 

