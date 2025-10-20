Съдът не взе решение по делото за дипломата на Имамоглу, процесът ще продължи през декември

Съдебното заседание по делото за университетската диплома на арестувания през март кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, което започна днес в Истанбул след сблъсъци между граждани и жандармерия, ще продължи през декември, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Съдебният процес се води по обвинения, че дипломата на Имамоглу е фалшифицирана.

Второто заседание по делото започна днес след напрежение между група граждани, които искаха да влязат в залата, и жандармерията. Част от събралите се граждани преодоляха бариерите и стигнаха до предната част на съдебната зала, а при опита на жандармерията да ги върне се стигна до сблъсъци, пише БТА.

След продължилата два часа разправия заседанието все пак започна, а пред съда Имамоглу отново отхвърли отправените му обвинения, определяйки ги като "политически".

През март Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности по време на прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него по обвинения във фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и налагане на забрана за политическа дейност на Имамоглу. Първото изслушване по делото беше през септември, като на него съдът не взе окончателно решение и отложи процеса за 20 октомври.

Днес съдебното заседание беше отложено отново и процесът ще продължи на 8 декември.

Въпреки задържането и отстраняването му от кметския пост, Имамоглу бе избран през март за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година. Анулирането на университетската му диплома обаче му пречи да се кандидатира на президентски избори.