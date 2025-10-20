Продължава операцията за потушаването на пожара на танкера "Ем Ви Фалкон" в Аденския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава операцията за потушаването на пожара на танкера "Ем Ви Фалкон" (MV Falcon), който от 18 октомври дреуфува в Аденския залив, след като на борда му имаше взрив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Плавателният съд, превозващ втечнен природен газ, е плавал под камерунски флаг от оманското пристанище Сохар до Джибути. Експлозията стана в събота край бреговете на Йемен в 07:00 ч. по Гринуич. Повечето от 26-е членове на екипажа бяха спасени от плаващи наблизо търговски кораби, но двама души все още са в неизвестност.

Засега не е известна причината за взрива, но първоначални данни сочат, че инцидентът е свързан с товара на танкера, заявиха представители на европейската военноморска мисия "Аспидес".

Със спасителната операция се е заела частна компания. Служители по морска сигурност заявиха за Ройтерс, че противопожарен кораб е стигнал до горящия танкер и че продължават усилията за потушаването на пламъците.

Представител на министерството на отбраната на хусите отрече бунтовниците да имат някаква връзка с инцидента.

Подкрепяните от Иран хуси предприеха редица атаки с дронове и ракети срещу кораби в Червено море след началото на войната в ивицата Газа. Йеменските бунтовници заявиха, че ударите им са проява на солидарност с палестинците.

"Аспидес" посъветва корабите в района да проявят предпазливост поради инцидента, който представлява опасност за корабоплаването.