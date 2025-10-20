ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Москва: Лавров и Рубио проведоха конструктивен разговор преди срещата на върха

Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия заяви, че външният ѝ министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, са провели "конструктивен" разговор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС.

