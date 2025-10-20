Полякиня била държана в плен в дома си 27 години без дрехи и светлина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заключена в малка стая от собствените си родители в продължение на 27 години. Без дрехи, без светлина, без любов... съдбата на Мирела К. шокира Полша.

Заради чиста случайност 42-годишната жена, която е с тежко недохранване, сега е освободена от капана на дома си.

Мирела К. е била в неизвестност от 15 години. Оказва се, че през цялото време тя е живяла в малката си детска стая - изолирана от външния свят в продължение на близо три десетилетия при катастрофални условия, разказват полските медии.

Мирела дори не е имала лична карта. Защо никога не е напускала дома на родителите си през всичките тези години, остава неясно.

В края на юли полицаи били извикани в къщата на родителите на Мирела. Техни съседи подали сигнал, след като чули силни викове.

На място служителите на реда се натъкнали на 81-годишна жена, която обяснила, че това е било просто спор със съпруга ѝ. Въпросният мъж обаче не бил вкъщи по това време.

По време на полицейската операция полицията забелязала, че 42-годишната дъщеря на двойката също е в апартамента.

Жената заявила, че всичко е наред и не се нуждае от помощ. Служителите обаче забелязали значително подуване на краката ѝ и затруднено ходене. След това били извикани парамедици, които в крайна сметка решили да отведат жената в болница.

Оттогава 42-годишната Мирела получава медицински грижи и психологическа подкрепа, която да ѝ помогне да се справи с травматичните си преживявания.

Организирана е и кампания за набиране на средства за финансиране на лечението, рехабилитацията и новия ѝ живот.

Майка ѝ обаче подчертава пред onet.pl, че семейството не се нуждае нито от пари, нито от други дарения.

„Съкрушена съм, няма да преживея това... Защо ни трябват дрехи, якета... Това, което хората носят, за какво ни е необходимо", пита тя.

„Самата Мирела казва, че никога не е успяла да проследи как се развива града ѝ, че е изостанала във всичко и е пропуснала толкова много. Никога не е била на лекар, никога не е кандидатствала за лична карта, никога не е излизала на разходка или дори на балкон. Никога не е била на зъболекар, нито на фризьор. Състоянието на косата и зъбите ѝ е критично. Дори изгнилите ѝ зъби застрашават здравето ѝ, поради което е необходимо спешно лечение в частна практика."

На въпроса защо Мирела няма лична карта, 81-годишната ѝ майка не може да даде ясен отговор. Ukrywali Mirellę 27 lat? Sąsiadka ujawnia, co usłyszała w szpitalu ➡️ https://t.co/FEsD2kAzSq#Mirella #Świętochłowice #Pomoc #Sąsiedzi #zaginięcie #prawda pic.twitter.com/Ki8WkUA6b0 — Fakt (@Fakt_pl) October 16, 2025

След инцидента полицията се е свързала със Службата за социално подпомагане в Швентохловице, за да разследва обстоятелствата около семейството. Същевременно отделът за криминални разследвания е започнал разследване по подозрение за домашно насилие съгласно член 207, параграф 1 от полския Наказателен кодекс. Досега обаче не са повдигнати обвинения, пише bTV.

Все още не е потвърдено, че Мирела е била държана против волята си през последните 27 години.

Сабина Кушмерска, началник на прокуратурата в полския град Чорзов, определя показанията ѝ пред таблоида „Факт" като противоречиви.

„Самата жертва заяви, че не е напускала апартамента си в продължение на 27 години. Тя обаче не можа да представи убедителна причина за това", посочват разследващите.

Съседите на семейството помнят Мирела добре. Всички казват, че момичето е изчезнало. Когато са попитали родителите му какво се е случило с нея, майката обяснила, че дъщеря ѝ е била отвлечена.

Случаят все още се разследва от Службата за социално подпомагане в Швентохловице и полицията.