Върховният съд на САЩ ще се произнесе по закон, забраняващ на употребяващите наркотици да носят оръжие

Върховният съд на САЩ ще разгледа искане на администрацията на американския президент Доналд Тръмп в защита на федерален закон, който забранява на употребяващите незаконни наркотици да носят оръжие, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според разпоредбите на този закон през 2023 г. бяха повдигнати обвинения срещу сина на бившия президент Джо Байдън - Хънтър Байдън.

В жалбата на администрацията на Тръмп до върховната съдебна инстанция се призоват съдиите да приемат правна норма, която да позволява повдигането на обвинения за незаконно притежание на оръжие срещу "редовни потребители" на незаконни наркотици.

Делото произтича от обвинение за незаконно притежание на оръжие, което федералните прокурори повдигнаха срещу мъж на име Али Хемани, който редовно употребява марихуана, след като по време на обиск в семейната му къща в Тексас ФБР намери пистолет, притежаван от него. Властите не твърдят, че Хемани е бил под влиянието на наркотични вещества в момента, в който е било открито оръжието, пише БТА.

Върховните съдии ще разгледат жалбата на Министерството на правосъдието срещу решението на по-нисшата инстанция по делото срещу Хемани, на когото бяха повдигнати обвинения в нарушаване на този закон, което установи, че ограничението за притежание на оръжие в голяма степен противоречи на Втората поправка на Конституцията на САЩ относно правото да се "притежава и носи оръжие".

Очаква се Върховният съд на САЩ да разисква делото и да постанови решение до края на юни следващата година.

Забраната за носене на оръжие от хора, употребяващи незаконни наркотици, е част от известния Закон за контрола на оръжията от 1968 г. Едно от твърденията в обвинителния акт срещу Хънтър Байдън от септември 2023 г. го обвиняваше в нарушение именно на този нормативен акт. Прокурорите обвиниха сина на бившия американски президент, че е излъгал, че не е употребявал наркотици, когато е купил пистолет "Колт Кобра" през октомври 2018 г. Хънтър бе обявен за виновен от съдебно жури през юни 2024 г. и по този начин стана за първи път дете на действащ американски президент, обвинено в извършване на престъпление.

През декември миналата година Джо Байдън от своя страна помилва според правомощията си като президент своя син Хънтър, който беше обект на чести нападки от страна на републиканците и особено на Тръмп заради употребата на наркотици, отбелязва Ройтерс.