Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция, предаде АНСА, цитирана от БТА.

50-годишната Милена Манчини се подложила на липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца" в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.