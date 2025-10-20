ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дръзките бандити от Лувъра оставиха Франция по нап...

Бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Операция Снимка: Pixabay

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция, предаде АНСА, цитирана от БТА.

50-годишната Милена Манчини се подложила на липосукция, но по време на интервенцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.

Милена Манчини работела в областта на недвижими имоти. Тя била дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания Индекса, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Businesswoman dies after cosmetic surgery in Turkey. (ANSA) - ROME, OCT 20 - A 50-year-old Italian businesswoman has...

Публикувахте от ANSA English в Понеделник, 20 октомври 2025 г.

Милена Манчини имала две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца" в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери.

